Иностранцам в армии будут предоставлять украинское гражданство

Верховная Рада разрешила предоставлять украинское гражданство иностранцам, которые воюют на стороне Украины с российскими боевиками на Донбассе. Законопроект в первом чтении приняли 2 октября.

Депутаты 252 голосами приняли соответствующее решение. Законом предлагают признать граждан других стран, воевавших на Донбассе, и предоставить им возможность получить вид на жительство в Украине.

В украинских рядах примерно 430 иностранцев. Среди добровольцев - граждане США, Франции, Италии, Швеции, Грузии, Беларуси и России.

- Все воюют за Украину, и если это доказано - это положительно. Но это должно касаться тех, кто не имеет криминального прошлого или связей с Российской Федерацией, - говорит волонтер Мирослав Гай, 36 лет. - У нас есть право оградить от опасности этих людей, но все они должны пройти проверку контрразведки.

В октябре 2015 года Верховная Рада разрешила иностранцам служить в украинских Вооруженных силах по контракту. Но после его окончания, они должны были выехать из страны.