Инфицировался каждый пятый медик

— Врачей чаще тестируют. Отсюда и высокие цифры по количеству больных среди медиков, - говорит бывший руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита, 50 лет. На 29 апреля коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1843 медиков из 9866 подтвержденных случаев.

— Раньше сфера здравоохранения не сталкивалась с такой пандемией. Врачи не имеют опыта, как пользоваться средствами защиты. Но масок и костюмов у них недостаточно. Часто вынуждены покупать самостоятельно.

Вирус передается воздушно-капельным путем. Поэтому маски и респираторы нужнее, чем костюмы. Необходимо правильно подбирать респираторы. Должны быть подходящего размера, плотно прилегать к лицу. В США перед закупкой их сначала примеряют, а в Украине — доставляют наугад.

Оценить общее количество больных в стране сложно. Нет четких моделей, позволяющих это вычислить. Предполагают, что на один летальный случай приходится 300-800 заражений.

Министерство здравоохранения определило 242 опорные больницы как основные для приема больных коронавирусом. Они вдвое лучше обеспечены средствами защиты, чем остальные. Всего имеем около 9 тысяч медучреждений.

Их руководители должны обеспечивать работников средствами защиты, сотрудничая с местными властями. Но на время пандемии эта задача легла на Минздрав. Это осложнило поставки, защиту неравномерно распределяют на местах. В некоторых заведениях маски и костюмы заканчиваются раньше. А они вынуждены ждать следующей централизованной партии.

Неплохо, что врачи переболеют. Будут закалены на вторую волну пандемии. Ее следует ждать осенью. Будет иметь худшие последствия. Потому что параллельно будет еще и грипп.

Сейчас может переболеть 5 процентов населения — около 1,8 миллиона человек. Летом все снизится до единичных случаев, а осенью начнем проводить больше времени в помещениях, количество контактов между людьми возрастет.

Не согласен с теориями, опровергающими наличие иммунитета у переболевших коронавирусом. Антитела вырабатываются, иначе пациенты не выздоравливали бы.

— Работники инфекционных отделений обеспечены средствами защиты. Учим их соблюдать эпидемиологический режим, — говорит главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко, 56 лет.

Больнице помогают меценаты.

- Недавно получили портативную изолированную мобильную палату. Герметичная, позволяет делать манипуляции без контакта с больным. Помогает финансово и городская власть. Самая большая проблема — мало мест для больных. Готовим резервные койки.

За март медики получили доплату, добавляет Людмила Антоненко:

— Врачам в среднем насчитали по 17 тысяч гривен. Вышла зарплата от 30 до 50 тысяч. Медсестры дополнительно имеют по 13 тысяч, младший персонал — по 11.

В Черкассах доплату за март работники инфекционного медучреждения получат из городского бюджета. Врачам дадут по 10 тыс. грн, медсестрам — по 8 тыс. Младший медперсонал получит дополнительно по 4 тыс. грн. По состоянию на 28 апреля еще не выплатили.

— Средствами индивидуальной защиты обеспечены. Выручили запасы за предыдущие годы, помогли в областной организации Красного креста, — говорит главный врач 55-летняя Светлана Волгина. — Больных с подозрением на коронавирус принимаем с 13 марта. Рекомендаций по лечению нет. Пользуемся переведенными инструкциями и опытом коллег из стран, где эпидемия в больших масштабах.

Медики работают вахтенным методом.

— Неделю ходят на работу, а потом отдыхают в местном санатории. Их меняет другая бригада. Городская власть организовала горячее питание. Периодически всех тестируем.

71 374 китайских защитных костюма закупило Министерство здравоохранения. Их должно привезти общество "Меддив", которое победило в тендере. Стоимость комплекта — 488 грн. Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что товар закупили по завышенным ценам. Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" предлагало по 245 грн. Минздрав говорит, предложение украинской компании отклонили, потому что у нее не было сертификатов.