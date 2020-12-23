Игоря Гладковского подозревают в получении взятки

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в получении 950 тыс. грн взятки 26-летнему Игорю Гладковскому. Он - сын бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

В 2015 году Гладковский-младший с партнерами якобы наладил поставки государственным оборонным предприятиям товаров неизвестного происхождения. Те переплачивали за товар в два-четыре раза. Покупали у фирм-посредников. Половину из прибыли от сделок забирал Гладковский. По одному из договоров получил 950 тыс. грн. Следователи исследуют другие факты. Установили восемь участников схем. Из них двое осуждены. Трое - на скамье подсудимых. Еще трое - подозреваемые.

За время действия махинаций Укроборонпрому продали товаров на 165 млн грн. Более 49 млн грн не поступили в бюджет, подсчитало следствие.

Об этом стало известно из расследования программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" в прошлом году. Речь шла о продаже контрабандных деталей из России для военной техники. Перепродавали запчасти, которые должны были утилизировать. Руководитель Укроборонпрома Павел Букин якобы знал об этом.

После скандала президент Петр Порошенко приостановил полномочия, а впоследствии - уволил Олега Гладковского, своего давнего соратника и бизнес-партнера. Последний вернулся на должность руководителя автомобильной корпорации "Богдан", которую возглавлял до назначения в СНБО.

17 октября 2019-го его арестовали. Якобы посодействовал, чтобы государство по завышенным ценам закупило грузовики МАЗ 3617, которые изготовило дочернее предприятие его компании. Также не указал в декларациях за 2016-2018 годы доходы жены, заявили следователи. Из СИЗО вышел под 10,6 млн грн залога.

История о коррупции в окружении тогдашнего президента получила название "дело Свинарчуков" - Олег Гладковский до 2014-го имел такую ​​фамилию. Считается одной из причин поражения Петра Порошенко на прошлых президентских выборах.