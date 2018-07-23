Треть граждан Украины работают на должностях, где не нужно высшее образование, подсчитали в Международной организации труды.

- Расходы государства или родителей на учебу были напрасными, потому что люди работают не только не по специальности, а даже не по уровню образования, - говорит Ольга Купец, 49 лет, консультант Всемирного банка и Международной организации труда. - Экономика развивается таким образом, что нет достаточного количества рабочих мест, где необходимы специалисты с высшим образованием. Поэтому украинские выпускники заполняют нишу, которая свободна на рынке труда, - идут работать туда, где есть работа. Даже, когда для нее достаточно среднего образования.