Идут работать туда, где есть работа

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Просмотров: 729
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 1845
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 450
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6039
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 558
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 963
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2970
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3259
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6786
Фото
Все фото
7
2
4
4
14
Мужчина рассказал, как россияне истязали сына. Вернулся в Крым и исчез
Мужчина рассказал, как россияне истязали сына. Вернулся в Крым и исчез
&quot;Говорил, что после Иловайска, плена и ранений ничего не боится&quot;
"Говорил, что после Иловайска, плена и ранений ничего не боится"
В мае погибли девять бойцов
В мае погибли девять бойцов
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
&quot;От страха окостенели. А это монашка выехала прогуляться&quot;
"От страха окостенели. А это монашка выехала прогуляться"
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4032
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 765
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4230
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3618
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27091
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 477
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 05:51

Идут работать туда, где есть работа

  Комментировать

Треть граждан Украины работают на должностях, где не нужно высшее образование, подсчитали в Международной организации труды.

- Расходы государства или родителей на учебу были напрасными, потому что люди работают не только не по специальности, а даже не по уровню образования, - говорит Ольга Купец, 49 лет, консультант Всемирного банка и Международной организации труда. - Экономика развивается таким образом, что нет достаточного количества рабочих мест, где необходимы специалисты с высшим образованием. Поэтому украинские выпускники заполняют нишу, которая свободна на рынке труда, - идут работать туда, где есть работа. Даже, когда для нее достаточно среднего образования.

Автор: Ирина РУБАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Идут работать туда, где есть работа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 101729
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 55734
Назвали победителей Одесского кинофестиваля
Назвали победителей Одесского кинофестиваля Просмотров: 39232
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 38575
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 41 Просмотров: 26721
Больше всего комментируют
41
В России присвоили себе украинский город
38
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
26
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
7
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
6
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
Голосов: 706
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua