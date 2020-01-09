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пятница, 10 января 2020 06:31

Идентифицировали 450 погибших боевиков

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619 российских наемников ликвидировали украинские военные на Донбассе в прошлом году. Ранения и травмы получили 939 боевиков. Также уничтожили 110 единиц вооружения и военной техники.

Блогер под ником Некро Мансер идентифицировал и выложил в сети данные 450 погибших. Все они родом из России и приехали на Донбасс в начале войны.

В течение 2019-го на Донбассе и в тылу от ран, полученных на передовой, погибли сразу или умерли позже 188 участников операции Объединенных сил.

— По количеству солдат, которые погибли в этом году, первые места у Донецкой и Днепропетровской областей, — говорит офицер Генерального штаба Анатолий Штефан. — То есть россияне убивают в Украине не "западенцев" и потомков Бандеры, а, прежде всего, якобы братских русскоязычных жителей Восточной Украины.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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Дата
10
января

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