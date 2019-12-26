Хотят разрешить продавать землю

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Если его примут в целом, рынок земли в Украине заработает с октября 2020 года.

Угодья смогут покупать граждане, государство, общины и юридические лица. Иностранцы и люди без гражданства смогут получить их в наследство.

В документе ко второму чтению предлагают уменьшить предельное количество земли, которую сможет купить-продать один человек или компания. Президент Владимир Зеленский озвучил лимит - до 10 тыс. га. В законопроекте, принятом в первом чтении, речь идет о 200 тыс. га.

- Запрет на продажу надо снимать. Это даст толчок экономике, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. - Владельцы паев смогут продавать землю или сдавать в аренду. Не стоит рассчитывать на высокую цену. Земля в среднем будет стоить по тысяче долларов за гектар. Не уверен, что иностранцы будут ее покупать. Им нужна инфраструктура. У нас недостаточно портов, дорог, элеваторов.

- Каким будет законопроект ко второму чтению, сказать трудно, - говорит эксперт по земельным вопросам Эллина Юрченко, 28 лет. - Украинцам предложили на референдуме решить, стоит ли на рынок допускать иностранцев. В то же время у нас работают сельскохозяйственные производители с иностранными инвестициями. Они зарегистрированы по законодательству Украины, платят налоги и обеспечивают тысячи рабочих мест. Рынок должен заработать с 1 октября следующего года. К этому времени успеют завершить формирование земельного кадастра, синхронизацию государственных реестров. Фермеры смогут собрать урожай, аккумулировать средства.