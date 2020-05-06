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четверг, 07 мая 2020 00:21

"Хотим закодировать отца от алкоголизма"

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С 11 мая в Украине позволят гулять в парках, заработают парикмахерские, летние площадки кафе. Откроют библиотеки и музеи, стоматологии. Часть ограничений будут действовать до 22 числа.

Спросили у украинцев: что сделаете прежде всего после ослабления карантина?

Ольга Карелина, 38 лет, преподаватель, Житомир:

— Сделаем новорожденной дочке операцию на сердце. Должны позвонить из Киева и сказать, когда ехать. Ребенок родился в феврале, весом 5 килограммов. Но с тех пор набрала только 400 грамм. Осмотр показал, что остановилась в росте из-за щели в междужелудочной перегородке.

Дмитрий Сергийчук, 29 лет, Хмельницкий:

— Попытаюсь вернуться в Польшу, где имею рабочую визу до конца года. Ремонтирую оборудование для работ в карьере. Дома не собираюсь работать за 6 тысяч гривен. За рубежом имею в четыре раза больше.

Ольга Зайцева, 34 года, радиоведущая, Винница:

— Заменю окно родителям в летней кухне. Старое начало рассыпаться. Еще куплю легкое платье и после работы буду гулять по незнакомым улицам города.

Людмила Бобкова, 45 лет, продавец, город Подольск Одесской области:

— Хочу, чтобы заработали детсады. Отведу туда дочку. На карантине с мужем постоянно с ней играем в прятки, догонялки, поем, танцуем и рисуем. По дому 100 раз вдень разбрасывает игрушки и подушки. Устали.

Александр Иващенко, 31 год, рекламный менеджер, Харьков:

— Сделаю предложение девушке, с которой встречаюсь четыре года. На карантине живем отдельно, потому что уехала к родителям в Днипре накануне закрытия межобластного сообщения. Не смогла вернуться. За два месяца понял, что не могу без нее. Куплю кольцо за деньги, которые откладывал на летнее путешествие за границу.

Валерий Шерстюк, 25 лет, столяр, Полтава:

— С матерью хотим закодировать отца от алкоголизма. На карантине потерял работу. Пьет водку почти ежедневно. В моменты трезвости плачет и говорит: "Хочу остановиться и не могу".

Автор: Татьяна САРАХАН, Сергей ДЗЕХ
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