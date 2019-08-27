Экологическая безопасность — важная составляющая деятельности газодобывающих компаний. Потому что во время работы предприятий остаются отходы производства, порой содержащие вредные для окружающей среды компоненты.

Сегодня ведущие предприятия Украины обращают внимание на эту проблему. Крупнейшая в стране государственная газодобывающая компания "Укргазвидобування" работает над усовершенствованием производства и его безопасностью.

В этом году запустили в работу Яблоневский узел по переработке и утилизации буровых отходов. На нем будут перерабатывать отходы из скважин Яблоневского месторождения — одного из крупнейших по запасам углеводородов.

Из переработанного шлама компания планирует изготавливать экологически безопасные строительные материалы, которые будут использоваться при строительстве объектов, дорог. Об этом во время открытия сообщил директор по интегрированному газовому бизнесу национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

— В приоритете у нас — безопасность труда и экологии, — говорит Андрей Фаворов. — А открытие завода — доказательство того, что мы серьезно к этому относимся и делаем все возможное.

Значительная часть залежей Яблоневского месторождения расположена в районе поймы реки Сула недалеко от Сенчанской объединенной территориальной громады. Для их эффективной разработки построили уникальную инженерную конструкцию — намывные острова. Бурение на них осуществляется безамбарным методом.

- Хотим работать в гармонии с Землей и людьми в местах, где проводим добычу, — обращается к общине директор газопромышленного управления "Полтавагазвидобування" Евгений Паленка. - Со своей стороны постараемся делать все возможное для этого. Признательны вам и за критику в наш адрес, и за помощь.

О положительных последствиях создания завода по переработке и утилизации отходов бурения рассказали первый заместитель председателя правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома и заместитель председателя правления по охране труда, промышленной безопасности и экологии "Укргазвидобування" Азиза Болдуин.

— Бурение нефтегазовых скважин — не самая чистая работа и, к сожалению, имеет негативное влияние на окружающую среду, — говорит Азиза Болдуин. — Но за последние десятилетия в мире придумали очень много разных технологий для минимизации этого негативного влияния. Этот завод — яркий пример того, как в мире эти вопросы решаются. И как "Укргазвидобування" пытается их решить в Украине.

— Сегодня мы видим яркий пример, когда объект, который мы открываем, нацелен на преодоление экологического ущерба, — добавляет Сергей Перелома, — на улучшение условий труда людей, условий экологии на конкретной территории.

Частичная модернизация и доукомплектование оборудования завода уже проведены компанией M–I SWACO, a Schlumberger company определенный анализ бурового шлама. Разработаны рецептуры и закуплены химические реагенты, нейтрализующие вредность отходов.

Также в компании предусмотрели инженерное сопровождение производственного процесса и провели обучение персонала Яблоневского цеха. Большинство сотрудников — местные жители.

Узел будет работать на максимальную мощность в круглосуточном режиме. Штатная бригада будет состоять из 10 человек.

— В цехе работает более 180 человек. Без преувеличения могу отметить, что 60-80 процентов — это местные жители. Они имеют работу на этом предприятии, — рассказывает главный инженер "Укргазвидобування" Алексей Нестеренко.

О положительной тенденции привлекать к работе работников из Украины заявил и Евгений Вишникин, руководитель международной компании M-I SWACO-подразделения концерна Schlumberger.

— Гордимся, что сегодня наш штат полностью состоит из украинского персонала, — говорит. - Они подготовлены и обучены согласно международным стандартам. Рады, что возвращаемся к сотрудничеству с "Укргазвидобування" в сфере обработки бурения и других отраслях хозяйства.

Предприятия группы "Нафтогаз" в своей деятельности придерживается принципа динамичного экономического развития. В частности, за счет максимально рационального использования природных ресурсов, уменьшения количества образования отходов, выбросов, сбросов.

Это отметили и жители Сенчанской громады. Часть из них с представителями местной власти уже побывали в цеху возле восстановленного узла, чтобы увидеть его эффективность.

— Узнала, как будет перерабатываться шлам, и появилась надежда, что теперь его будут обезвреживать. По крайней мере то, что увидела в этом цехе, будет этому способствовать, — рассказала жительница Сенчанской громады Валентина Мурашко.

Проект строительства узла по переработке и утилизации отходов бурения подготовили в 2004-2005 гг. во время активной разработки Яблоневского месторождения.

ГПУ "Полтавагазвидобування" - одно из ведущих предприятий, входящее в состав "Укргазвидобування". Государственная компания обеспечивает почти 75% общей добычи газа в Украине.