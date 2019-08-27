"Хотим работать в гармонии с землей и людьми"

 
Ексклюзивы
1/5
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 351
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 846
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 603
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14329
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 999
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1845
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2160
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 13518
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1692
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
4
6
3
4
3
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6120
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2421
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2601
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6984
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4853
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 234
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
среда, 28 августа 2019 06:05

"Хотим работать в гармонии с землей и людьми"

  Комментировать

Экологическая безопасность — важная составляющая деятельности газодобывающих компаний. Потому что во время работы предприятий остаются отходы производства, порой содержащие вредные для окружающей среды компоненты.

Сегодня ведущие предприятия Украины обращают внимание на эту проблему. Крупнейшая в стране государственная газодобывающая компания "Укргазвидобування" работает над усовершенствованием производства и его безопасностью.

В этом году запустили в работу Яблоневский узел по переработке и утилизации буровых отходов. На нем будут перерабатывать отходы из скважин Яблоневского месторождения — одного из крупнейших по запасам углеводородов.

Из переработанного шлама компания планирует изготавливать экологически безопасные строительные материалы, которые будут использоваться при строительстве объектов, дорог. Об этом во время открытия сообщил директор по интегрированному газовому бизнесу национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

— В приоритете у нас — безопасность труда и экологии, — говорит Андрей Фаворов. — А открытие завода — доказательство того, что мы серьезно к этому относимся и делаем все возможное.

Значительная часть залежей Яблоневского месторождения расположена в районе поймы реки Сула недалеко от Сенчанской объединенной территориальной громады. Для их эффективной разработки построили уникальную инженерную конструкцию — намывные острова. Бурение на них осуществляется безамбарным методом.

- Хотим работать в гармонии с Землей и людьми в местах, где проводим добычу, — обращается к общине директор газопромышленного управления "Полтавагазвидобування" Евгений Паленка. - Со своей стороны постараемся делать все возможное для этого. Признательны вам и за критику в наш адрес, и за помощь.

О положительных последствиях создания завода по переработке и утилизации отходов бурения рассказали первый заместитель председателя правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома и заместитель председателя правления по охране труда, промышленной безопасности и экологии "Укргазвидобування" Азиза Болдуин.

— Бурение нефтегазовых скважин — не самая чистая работа и, к сожалению, имеет негативное влияние на окружающую среду, — говорит Азиза Болдуин. — Но за последние десятилетия в мире придумали очень много разных технологий для минимизации этого негативного влияния. Этот завод — яркий пример того, как в мире эти вопросы решаются. И как "Укргазвидобування" пытается их решить в Украине.

— Сегодня мы видим яркий пример, когда объект, который мы открываем, нацелен на преодоление экологического ущерба, — добавляет Сергей Перелома, — на улучшение условий труда людей, условий экологии на конкретной территории.

Частичная модернизация и доукомплектование оборудования завода уже проведены компанией M–I SWACO, a Schlumberger company определенный анализ бурового шлама. Разработаны рецептуры и закуплены химические реагенты, нейтрализующие вредность отходов.

Также в компании предусмотрели инженерное сопровождение производственного процесса и провели обучение персонала Яблоневского цеха. Большинство сотрудников — местные жители.

Узел будет работать на максимальную мощность в круглосуточном режиме. Штатная бригада будет состоять из 10 человек.

— В цехе работает более 180 человек. Без преувеличения могу отметить, что 60-80 процентов — это местные жители. Они имеют работу на этом предприятии, — рассказывает главный инженер "Укргазвидобування" Алексей Нестеренко.

О положительной тенденции привлекать к работе работников из Украины заявил и Евгений Вишникин, руководитель международной компании M-I SWACO-подразделения концерна Schlumberger.

— Гордимся, что сегодня наш штат полностью состоит из украинского персонала, — говорит. - Они подготовлены и обучены согласно международным стандартам. Рады, что возвращаемся к сотрудничеству с "Укргазвидобування" в сфере обработки бурения и других отраслях хозяйства.

Предприятия группы "Нафтогаз" в своей деятельности придерживается принципа динамичного экономического развития. В частности, за счет максимально рационального использования природных ресурсов, уменьшения количества образования отходов, выбросов, сбросов.

Это отметили и жители Сенчанской громады. Часть из них с представителями местной власти уже побывали в цеху возле восстановленного узла, чтобы увидеть его эффективность.

— Узнала, как будет перерабатываться шлам, и появилась надежда, что теперь его будут обезвреживать. По крайней мере то, что увидела в этом цехе, будет этому способствовать, — рассказала жительница Сенчанской громады Валентина Мурашко.

Проект строительства узла по переработке и утилизации отходов бурения подготовили в 2004-2005 гг. во время активной разработки Яблоневского месторождения.

ГПУ "Полтавагазвидобування" - одно из ведущих предприятий, входящее в состав "Укргазвидобування". Государственная компания обеспечивает почти 75% общей добычи газа в Украине.

Автор: Рена ДАРСАНИЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Хотим работать в гармонии с землей и людьми"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 27711
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 2 Просмотров: 26867
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 20197
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 16749
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 15813
Украина
Украинский фильм поборется за "Оскар"
Украинский фильм поборется за "Оскар" Просмотров: 9
Власть мыслит картинками для телевидения
Власть мыслит картинками для телевидения
Из России могут освободить 33 пленных украинца
Из России могут освободить 33 пленных украинца Просмотров: 9
Сожгли 27 тысяч свиней
Сожгли 27 тысяч свиней Просмотров: 90
На Марш Защитников пришли 50 тысяч человек
На Марш Защитников пришли 50 тысяч человек Просмотров: 360
Больше всего комментируют
17
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
"Хочу - в Сен-Тропе, хочу - в Пески", - Богдан обозвал журналистов
2
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
2
"Позу у Maruv подсмотрела" - Полякова поделилась новым сексуальным фото
Голосов: 2083
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua