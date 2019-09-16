Гусеница оплела паутиной шесть улиц

Город Рожище Волынской области заполонили американские белые бабочки. В Украине их называют мохнатой гусеницей. Пожирают листья и плоды деревьев. Шесть улиц полностью оплели паутиной.

— Гусеницы цепляются на деревьях, обматывают их паутиной. Выедают шелковицу, дуб, клены, бузину, орехи, фруктовые деревья, — говорит городской голова Рожища 39-летний Вячеслав Полищук. - В целом вредят 250 видам культур. Такое у нас впервые.

Коммунальщики срезают обгрызенные деревья. Очаги бабочек обрабатывают инсектицидом. 5 сентября в районе объявили карантин.

— Бабочки имеют белоснежные крылья, иногда с черными или темно-коричневыми пятнами, — говорит 32-летняя Светлана Рабчевская из Госпотребслужбы. — Самка откладывает от 300 до 2000 яиц. На продолжительность их развития и количество гусениц влияет температура и влажность воздуха. Гусеницы рождаются через четыре-пять дней после яйцекладки. Чем теплее и влажнее, тем быстрее вырастают. Нынешняя погода-лучшая для них.

Горожанам предлагают сжигать на деревьях паутину, чтобы вредитель не размножался. Если она на верхушках деревьев, ветки нужно срезать и сжечь.