"Гуманитарку воруют, детям она доходит частично"

— Поставили на учет ребенка в садик сразу после рождения. Принимают детей, которым исполнилось 1,5 года. Без медицинских справок и прививок против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори не оформляют, — говорит 26-летняя Инна Сосновская из Донецка. — Посещение бесплатное. Но по факту в месяц выходит до 200 гривен.

Детские сады на территории оккупационной ДНР получают гуманитарную помощь от России. Завозят канцелярские товары, игрушки и еду.

— Гуманитарку воруют, она доходит частично. А по местному телевидению показывают, что из России привозят ее тоннами, — говорит 31-летняя Татьяна Вознюк из Макеевки. — Много садиков не знают, что она принадлежит им. И требуют, чтобы сдали деньги на карандаши, пластилин, бумагу. Для нас это очень дорого.

Работают частные детские сады. Дети занимаются английским, танцами и восточными единоборствами.

— Чтобы попасть в такой, нужно ежемесячно платить 3126 гривен. Это если отправляете ребенка с восьми утра до шести вечера. 2344 гривны — если малыш находится полдня, — рассказывает 27-летний Сергей Цыбульский из Донецка. — Питаются там трижды. За день выходит по 97,7 гривны.

Ежегодно надо внести благотворительный взнос-1954 гривны. С тобой подписывают договор. И ребенка можно приводить в течение года. Действуют театральная и музыкальная студии при садике.

Самая высокая заработная плата воспитателя в детском саду Донецка — 3551 грн. От человека просят среднее специальное образование.

Оккупационный центр занятости в Донецке предлагает вакансию заведующего детского сада. Обещают ежемесячно выплачивать заработную плату в размере 3707 грн.

От кандидата на должность требуют высшее педагогическое образование не ниже уровня "специалист", педагогический стаж в дошкольных учреждениях не менее пяти лет или опыт работы руководителем дошкольного учреждения не менее трех лет, свободно владеть компьютером.

В некоторых детских садах в меню отсутствуют фрукты и мясо. Дети питаются кашами и хлебом.

— В нашем садике дочке на первое и полдник дают кашу. На обед — суп. Мяса нет, фруктов тоже. Хотя бы бананы давали. Они в супермаркетах стоят по 30 гривен за кило. Это небольшие деньги, — говорит 29-летняя Юлия Шмарнова из Донецка. — Ребенок приходит домой и спрашивает: а есть что-то поесть? Потому что нам сегодня снова давали невкусную пшенную или овсяную кашу. Жаловались заведующей. Та говорит, что нет бюджетных средств на питание. Если хотите — сами детям давайте еду в детсад.

В Луганске есть один частный садик — "Сказка". Открыли его в 2014 году.

— Регистрироваться в общей очереди не нужно. Родителям только надо иметь на руках 2540 гривен ежемесячно. Стандартный набор документов, включая медицинскую карту с прививками. Потом заключают договор, — говорит 24-летняя Анастасия Пшеничная из Луганска. — Ребенок получает питание, услуги няни, воспитателя, логопеда, хореографа, медсестры.

Родители ищут няню на дом через запрещенные в Украине соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Предлагают за день 312 грн. График работы — с девяти утра до восьми вечера. Ночная воспитательница ребенка стоит 586 грн. Просят, чтобы это была женщина от 30 лет с опытом работы с детьми и педагогическим или медицинским образованием.

— Не все молодые девушки идут после университета работать в детсады, — говорит 43-летняя Виктория Малышева из Горловки. — Средняя зарплата там не более 2 тысяч гривен. Пытаются устроиться в начальную школу учителями, где заработная плата немного выше. Или же работать частными нянями.

473 дошкольных учреждения работают на территориях, контролируемых пророссийскими боевиками. 69 — в селах. Действуют 706 групп санаторного и специального назначения. Такие данные приводят в оккупационной администрации.

Украинское свидетельство о рождении не подходит

С 2019 года оккупанты ЛНР создали сайт "Электронный детский сад". Через него родители могут записать ребенка в очередь на место в любом детском саду города. За месяц работы электронной очереди в базу зарегистрировали почти 2500 детей.

— Многие родители вносят в систему данные ребенка с рождения. Сестра зашла в садик, который возле дома. Заведующая сказала, что ее сына можно занести в эту базу. Нужно лишь принести копию свидетельства о рождении. Но только местное. Украинское не подходит, — рассказывает 36-летняя Александра Василюк из Луганска.