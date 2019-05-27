Грузовой лифт придавил двух мужчин

31-летнего Василия Хоткевича и 23-летнего Игоря Баховского придавил грузовой лифт на предприятии "Мизол-Запад" в селе Бучалы Городокского района Львовской области.

- Фирма перевозит строительные материалы, - рассказывает 50-летняя Ольга Кузьбит, председатель Бучаловского сельсовета. - Есть склады, откуда товар загружают на машины, чтобы отправить заказ. Функционирует предприятие примерно 10 лет. Эти мужчины не должны были там находиться, по словам работников. Они получили задание на другом складе.

После несчастного случая лифт заклинило. Вызвали спасателей, чтобы его поднять и вытянуть тела.

Погибшие из соседнего Самборского района.

- Работали на складах примерно полгода, - говорит 46-летняя Ореста Зварыч, сельский голова Погирцев Самборского района на Львовщине. - Василий жил в селе Конюшки-Тулиголовские с матерью, был холост. Семья малообеспеченная. Зарабатывал, чтобы прожить. Игорь из села Круковец. С женой Екатериной воспитывали двоих детей, ждали третьего. С ними жил отец, а мать его умерла от рака. Семья также малообеспеченная.

Несчастный случай расследует полиция.