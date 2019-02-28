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пятница, 01 марта 2019 06:11

Гривня будет оставаться крепкой до лета

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Доллар продолжает дешеветь. Пересек психологическую отметку 27 грн. На 28 февраля Нацбанк установил официальный курс 26,99 грн/дол. Обменники в среднем продают американскую валюту по 27,1 грн. Покупают - по 26,9.

- Доллар ощутимо подешевел в конце января - в начале февраля. Тогда был большой прилив денег в Украину от иностранных инвесторов. Последние покупали номинированные в гривне облигации внутренней государственной ссуды, которую выпускает Министерство финансов. Поэтому активно продавали доллары. Таким образом курс укрепился с 28,3 до 27 гривен за доллар, - говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, 36 лет.

За последний месяц курс доллара существенно не изменился. Однако уже имеем дело с сезонностью. Аграрии готовятся к посевной - продают выручку в валюте. Будущие выборы вряд ли как-то влияют на укрепление гривни. В прошлом году имели такую же картину и никаких выборов не было.

- Крепкой гривня будет оставаться до лета. Тогда начнет резко девальвировать. Второй этап обесценивания национальной валюты стоит ожидать в конце декабря. Доллар может подорожать до 29 гривен. Однако выше 30 не будет. Ведь имеем финансовую поддержку Международного валютного фонда. Это удерживает от значительных колебаний курса. Обеспечивает макроэкономическую стабильность.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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01
марта

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