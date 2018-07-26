Грибу грозит 10 лет колонии

В Северо-Кавказском окружном суде в российском Ростове 23 июля начали судить политзаключенного Павла Гриба, 20 лет.

Обвинительное заключение прокурор читал 6 мин. В нем говорилось, что Павел действовал под давлением какого Стефана Капиноса, с которым он познакомился в 2013 году.

- В 2017 году Павел стал общаться по скайпу с Татьяной Ершовой, российской школьницей из Сочи. Якобы девушка говорила, что не любит учителей, учеников своей школы и вообще россиян. По версии следствия, Гриб подбивал ее изготовить бомбу и подорвать во время школьной линейки. Ершова захотела так поступить, но ничего не сделала, - говорит прокурор.

Павел Гриб не признал своей вины. Ему продлили арест в СИЗО до 23 октября. Украинцу грозит до 10 лет колонии. Прокуратура будет дорабатывать приговор.

- На судебном заседании по делу Павла была его мать. Говорит, вид у сына очень плохой. Лицо стало зеленоватого цвета, сильно похудел, - рассказывает отец заключенного Игорь Гриб, 54 года. - За все время заключения он так и не получил медикаментозной помощи. На все обращения и ходатайства российская сторона отвечает, что Павел "не жалуется на здоровье".

Украинца Павла Гриба похитили в Беларуси в августе 2017 года. Он поехал в Гомель на свидание к девушке. Власти России обвиняет мужчину в "подготовке теракта".