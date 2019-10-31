Украина и Россия готовят новый обмен пленными. Пока дату не согласовали, говорит заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

- Не публично, но работа идет. Рассчитываем на результаты. Сейчас в приоритете другие вопросы, прежде всего проведение саммита "нормандской четверки", - рассказывает Руденко.

Украинские чиновники возможный обмен комментировать отказываются.

В российских тюрьмах находятся 93 украинских гражданина. Пророссийские боевики на Донбассе незаконно удерживают в плену 245 человек.