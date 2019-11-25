Голодомор породил безынициативность

- Влияние Голодомора на украинский народ было и остается очень мощным. До сих пор переживаем постгеноцидный синдром. Организаторы трагедии ставили цель подрубить под корень генофонд украинской нации. А того, кто выживет, превратить в "советского человека". Человек должен стать "винтиком" советской системы. Ни о чем не думать, выполнять команды российской оккупационной власти, быть готовым к самым невероятным издевательствам. При этом быть довольным низким уровнем жизни, который получит. Из дальнейшей истории видно, что власти этого удалось достичь, - говорит директор Института исследования Голодомора Виктор Брехуненко, 54 года.

До сих пор часть украинского общества страдает от безынициативности, склонности к патернализму - когда государство воспринимают за отца, а себя за детей.

- Людям не хватает целостного подхода в анализе событий. Из системы изымается какое-то звено, и делаются глобальные выводы, - объясняет. - На обыденном психическом уровне - распространен страх, который овладевает многими. В частности - умереть от голода, что проявляется в склонности запасать продукты. Причины этого кроются в 1932-1933 годах.

Должны помнить о страшных последствиях геноцида и делать выводы. Как зеницу ока, беречь государство. Когда будет собственное государство, не будет ни голода, ни репрессий. Если начнем валить стены из-за того, что в доме беспорядок, рискуем исчезнуть как нация с лица земли. Это должен осознать каждый.

Власти должны уделять больше внимания трагедии. Если сравнить, что делают в Израиле относительно Холокоста или в Армении - в память геноцида, который пережили в 1915 году, то в Украине с темой Голодомора работают недостаточно. Это должна быть системная работа. Чтобы выяснить механизм организации, персональный состав жертв, как преодолевать последствия. Чтобы каждый украинец в исторической памяти имел осознание, что в 1932-1933 годах российская оккупационная власть пошла на организацию геноцида.

Голодомор был направлен против украинской нации.

- В Москве хотели уничтожить основную массу носителей украинской идентичности. Поскольку они были сосредоточены преимущественно на селе, то именно крестьян начали морить голодом, - говорит Виктор Брехуненко. - После их ликвидации завозили представителей других национальностей. Но Голодомор был и в городах. Если бы в них жили носители украинской идентичности, удар наносили бы гораздо сильнее.