Главную елку украсят 750 игрушками

В Киеве на Софийской площади установили главную елку страны. Ее собрали из веток сосны и пихты, привезенных из разных лесных хозяйств.

Высота дерева - 31,8 м. Его украсят 7 км гирлянд и 750 игрушками в виде конфет. Вокруг поставят скульптуры персонажей балета "Щелкунчик". Елка обошлась в 2,7 млн грн.

- Шесть лет устанавливаем и украшаем новогодние деревья за собственные и спонсорские средства. Из бюджета Киева не берем ни копейки, - говорит председатель оргкомитета новогодних праздников в столице, глава общественного объединения "Фолк Юкрейн" Игорь Добруцкий, 61 год.

Еще одну елку установили на столичной Контрактовой площади. Украсят керамическими изделиями, которые изготавливают в райцентре Опошня на Полтавщине.

- Продолжаем знакомить людей с культурой разных регионов. Украшали елку уже яворивскими игрушками из Львовщины, - добавляет Добруцкий. - Теперь вспомнили Опошню. Поехали и выбрали самые красивые изделия - коньки, свистульки, чашки. По их образцам мастера из-под Киева изготовили еще украшения из алюминия и пластика.

Елки торжественно зажгут 19 декабря.