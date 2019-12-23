Герман Соловьев погиб в перестрелке с боевиками

22 декабря в бою с террористами на Донбассе погиб 29-летний Герман Соловьев. Служил механиком-водителем в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Боец родом из города Каменское Днепропетровской области. Жил в Днепре. В ряды Вооруженных сил встал в сентябре 2018-го. За высокий рост получил позывной "Маяк".

- Не пил, не курил, золотые руки у него. Отличный специалист. Сказали - сделал. Таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря, - говорят про бойца собратья.

У Германа Соловьева осталась мать.

На днях 93-я бригада вернулась на передовую после пятимесячной ротации. Соловьев - девятая потеря Объединенных сил в декабре 2019 года.