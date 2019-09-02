Генпрокурор обещает вернуть украденные чиновниками деньги

- Мы хотим крови не буквально, но в смысле правовом. Еженедельно кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше украденных у этой страны денег должны найти и вернуть, - говорит 42-летний Руслан Рябошапка после своего представления в должности генерального прокурора 30 августа.

Накануне его назначила Верховная Рада. Тогда же - 45-летнего Ивана Баканова - председателем Службы безопасности. Их кандидатуры подал президент Владимир Зеленский.

Руслан Рябошапка занимал должность заместителя председателя Офиса президента. В 2010-2011 годах был директором Бюро по антикоррупционной политике Секретариата Кабмина. Затем - заместителем директора департамента юридического обеспечения там же. Далее работал в неправительственной организации "Трансперенси интернешнел". Был заместителем министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка. В 2016-2017-м - член Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

Иван Баканов родом из Кривого Рога. Дружит с Зеленским с детства, жили в соседних подъездах. Руководил компаниями "Квартал 95" и "Студия Квартал-95". Во время президентской кампании был главой предвыборного штаба Владимира Зеленского.

- Работа СБУ очень проста. Мы должны обеспечивать распределение основных социальных благ, законности и справедливости, - говорит Иван Баканов с трибуны Верховной Рады перед голосованием за его назначение.