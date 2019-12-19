Генерала Марченко выпустили под 20 миллионов залога

17 декабря генерал-майора 41-летнего Дмитрия Марченко выпустили из-под стражи. За него внесли 20 млн грн залога. В Лукьяновском изоляторе провел 36 дней.

Киевский апелляционный суд арестовал Марченко и четырех его подчиненных 11 ноября. Назначил залог в 76 млн грн. 20 ноября сумму снизили до 20 млн. Друзья генерала начали собирать деньги. Собрали 1 млн грн. Еще 19 млн грн внес пятый президент Украины Петр Порошенко.

- За время ареста меня один раз вывозили на допрос и четыре раза - чтобы давить, без адвокатов, - говорит генерал Марченко. - Это подтверждено. Я буду подавать заявление на открытие уголовного производства.

Дмитрий Марченко - кадровый военный. В начале войны командовал разведкой в 79-й десантно-штурмовой бригаде. Воевал в Донецком аэропорту. В сентябре 2015 года его назначили начальником Главного управления развития и обеспечения Министерства обороны.

Генерала и его четырех подчиненных Государственное бюро расследования обвиняет в закупке некачественных бронежилетов "Корсар-М3" компании "Темп-3000". 26 июня следователи провели обыски, изъяли 11 тыс. жилетов. Экспертиза показала, что семь из десяти жилетов простреливаются, когда намокнут. Следствие оценило ущерб в 100 млн грн.

- Ни я, ни мои подчиненные никогда в жизни не были причастны к закупкам. У нас есть только маленькая функция - это контроль качества, согласно той документации, которую имеет Министерство обороны, - говорит Марченко.