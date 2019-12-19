Генерала Марченко выпустили под 20 миллионов залога

 
Ексклюзивы
1/5
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 468
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1206
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 873
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1134
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1557
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2799
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 540
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2565
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1188
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1134
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 531
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1188
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2718
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11259
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 декабря 2019
Просмотров: 171
Спокуса потрібності
Якось непомітно настали часи, коли дуже поменшало людей, яким ти можеш розказати, припустімо, анекдот про Брежнєва, і той анекдот буде їм смішний. ...
пятница, 20 декабря 2019 07:15

Генерала Марченко выпустили под 20 миллионов залога

  Комментировать
 

17 декабря генерал-майора 41-летнего Дмитрия Марченко выпустили из-под стражи. За него внесли 20 млн грн залога. В Лукьяновском изоляторе провел 36 дней.

Киевский апелляционный суд арестовал Марченко и четырех его подчиненных 11 ноября. Назначил залог в 76 млн грн. 20 ноября сумму снизили до 20 млн. Друзья генерала начали собирать деньги. Собрали 1 млн грн. Еще 19 млн грн внес пятый президент Украины Петр Порошенко.

- За время ареста меня один раз вывозили на допрос и четыре раза - чтобы давить, без адвокатов, - говорит генерал Марченко. - Это подтверждено. Я буду подавать заявление на открытие уголовного производства.

Дмитрий Марченко - кадровый военный. В начале войны командовал разведкой в 79-й десантно-штурмовой бригаде. Воевал в Донецком аэропорту. В сентябре 2015 года его назначили начальником Главного управления развития и обеспечения Министерства обороны.

Генерала и его четырех подчиненных Государственное бюро расследования обвиняет в закупке некачественных бронежилетов "Корсар-М3" компании "Темп-3000". 26 июня следователи провели обыски, изъяли 11 тыс. жилетов. Экспертиза показала, что семь из десяти жилетов простреливаются, когда намокнут. Следствие оценило ущерб в 100 млн грн.

- Ни я, ни мои подчиненные никогда в жизни не были причастны к закупкам. У нас есть только маленькая функция - это контроль качества, согласно той документации, которую имеет Министерство обороны, - говорит Марченко.

Автор: София СТАРОКОНЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Генерала Марченко выпустили под 20 миллионов залога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 29952
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 20664
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке Просмотров: 12006
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 10368
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 7281
Украина
Заключенные разбили камеры видеонаблюдения
Заключенные разбили камеры видеонаблюдения Просмотров: 18
Василия Лисицына застрелил снайпер
Василия Лисицына застрелил снайпер Просмотров: 117
Высшее профессиональное училище №7 дает рынку труда конкурентоспособных специалистов
Высшее профессиональное училище №7 дает рынку труда конкурентоспособных специалистов Просмотров: 36
Из Украины выехали четыре миллиона человек
Из Украины выехали четыре миллиона человек Просмотров: 18
В областной больнице пересадили костный мозг
В областной больнице пересадили костный мозг
Больше всего комментируют
11
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
10
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
2
Убийство Шеремета: в полиции опровергли подозрения, что экспертизы не соответствовали действительности
Голосов: 830
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua