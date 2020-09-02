Газ для населения подорожал

В сентябре Нафтогаз повысил стоимость газа для клиентов на 45% — до 4,7 грн за куб. м с налогами, но без стоимости распределения. Предыдущий месяц они платили по 3,24 грн за куб. об.

В Украине с 1 августа заработал рынок газа. Домохозяйства самостоятельно могут выбирать поставщика. На сегодняшний день существует по меньшей мере 16 таких компаний. Новые тарифы на газ они должны объявлять за пять дней до начала месяца. Известны тарифы на сентябрь для клиентов Нафтогаза, ТАС "Энерджи". До 5,49 грн поднял цены Ривнегазсбыт. Остальные поставщики пока не обнародовали расценки. В августе тоже сделали это с опозданием, нарушив лицензионные условия. На это обратили внимание Антимонопольный комитет и Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

- Газ для украинцев подорожал, потому что выросла его стоимость на европейских рынках. Каждый год в осенне-зимний период топливо дорожает. На лето его стоимость падает из — за меньшего спроса,- говорит 39-летняя Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети "Опора". — Все поставщики поднимут тарифы на сентябрь в пределах 5 гривен за кубометр газа. Пока самыми выгодными выглядят предложения Нафтогаза. Компания также предлагает купить ресурс в рамках тарифа "годовой" по фиксированной цене на 12 месяцев. Всю сумму вносить сразу не нужно. Можно платить частями ежемесячно. Один из облгазсбытов предлагает подобную акцию, но на шесть месяцев. Правда там нужно оплатить полную стоимость услуги. Через два-три месяца работы рынка газа поставщиков станет больше. Это будет способствовать конкуренции. А потому компании смогут формировать выгодные предложения. В то же время цена газа в Украине все равно будет зависеть от стоимости ресурса в Европе.