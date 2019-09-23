Фуры будут взвешивать во время движения

20 октября в Украине начали взвешивать автомобили на дорогах. Автоматические комплексы весогабаритного контроля расположили на трассе Киев - Чоп.

Они получили название "Вейт-ин-моушн", сокращенно "ВИМ". Работают две из шести запланированных.

- Рассчитываем, что через год-полтора внедрим около 100 таких, - говорит министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, 32 года. - На первом этапе "ВИМ" будет передавать информацию инспекторам Укртрансбезопасности. Они будут выписывать протоколы. Позже это будет делать система автоматического формирования штрафов.

Для полноценной работы "Интеллектуальной транспортной системы" в Украине должны работать 200-250 комплексов "ВИМ", которые станут ее частью.

- В конце этого года презентуем 100-150 таких точек по всей стране, - говорит руководитель Укравтодора Славомир Новак, 44 года. - Международные финансовые организации готовы профинансировать внедрение в Украине полноценной системы "ВИМ".

На трассе Киев - Чоп Укравтодор использовал конструкции имеющегося пешеходного моста. Благодаря этому сэкономили на строительстве опор для датчиков. Функциональные точки планируют разместить на дорогах М-01, М-03, М-05, М-06, М-07.