Франция инициирует переговоры по Донбассу

Президент Франции Эммануэль Макрон, 41 год, заявил о готовности организовать встречу в нормандском формате.

Нормандская встреча - это переговоры между президентами Украины и России при посредничестве лидеров Франции, Германии. Всего состоялось три встречи, последняя 19 октября 2016-го.

- Я этого хочу, и организую встречу как можно скорее, - заявил Макрон 29 мая. - Я снова скоро буду разговаривать с ним (президентом Украины Владимиром Зеленским. - ГПУ). Возможно, будет визит. Как только политические условия сложатся, мы встретимся.

Также поддержала инициативу французского главы и Германия.

Переговоры в нормандском формате не могут состояться в ближайшее время из-за политических изменений в Украине.

- Мы в ситуации фактически политической турбулентности. Отсутствие действенного правительства, парламента ставит очень много сомнений относительно того, что любые решения могут быть выполнены, - говорит Елена Зеркаль, 45 лет, заместитель министра иностранных дел. - Логично, что это будет не раньше осени. Когда будет сформировано правительство и будет работать парламент.

В Кремле заявили, что не видят в нормандской встрече смысла.