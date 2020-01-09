"Форуг пересела в другое такси, чтобы успеть в аэропорт"

В авиакатастрофе погибли 63 гражданина Канады.

- Это иранцы, живущие в Канаде, - рассказывает ученый Саид Мохрейн. - Люди поехали к родственникам на новогодние праздники. В Киеве была пересадка. В том самолете была моя подруга 39-летняя Форуг Хадема. Вместе работали в канадском городе Виннипег. Она была блестящим паразитологом. Форуг не успевала на самолет. Писала, что такси поломалось. Брат пересадил ее в другую машину. Была счастлива, что добралась вовремя.

Я тоже должен был поехать к матери и сестрам. Возвращался бы этим рейсом. Но на вечеринке у друга за неделю до путешествия отравился и попал в больницу.

Педран и Мойган Мусави возвращались с 15-летней и 10-летней дочерьми в Эдмонтон.

- Мойган колебалась, лететь ли, - говорит ее родственница Камиль. - Старшая дочь просилась на праздники побыть с друзьями. Мы долго говорили об этом. Мойган думала, что надо найти баланс между жизнью в Канаде и своими корнями. Моя мать услышала об авиакатастрофе по радио. Мы знали, что потеряли их всех.

Молани Хива, 38 лет, планировал вылететь в Киев на неделю позже. Погибли с женой 30-летней Эрвин Арсалани.

- Эрвин долго не могла утрясти график на работе, - говорит их сосед Кевин Лиям. - Работала бизнес-аналитиком. А потом все сложилось. Они были так рады, что полетят в Иран. Обещали моей жене привезти сладости и косметику. Эрвин смеялась, что бутылочки иранских духов хватит на все Торонто и еще останется немного на пол страны.