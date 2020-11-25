Финансирование медучреждений в руках регионов

- Больницы имеют финансирование на те услуги, которые предусмотрели в договорах с Национальной службой здоровья Украины, - говорит 28-летний Станислав Грещишин, экс-руководитель патронатной службы бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

1 апреля этого года стартовал второй этап медреформы. Коммунальные медучреждения получают средства по договорам с НСЗУ - чем больше пациентов, тем лучше финансирование имеют.

На лечение "ковидних" больных средства идут из Фонда борьбы с коронавирусом. Распределяются между областями. Оттуда - по медучреждениям.

- Сейчас финансирование больниц в руках регионов, - говорит Грещишин. - 66 миллиардов из Фонда используются неэффективно. Распределяются по принципу тушения пожара - туда, где можно что-то сделать быстро.

В регионах есть благотворительные фонды и организации, собирающие средства на препараты и оборудование. Но правительство не координирует вещи, связанные с благотворительностью. Проблема и в том, что наличие денег в Фонде не спасает. Не хватает врачей.