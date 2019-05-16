Фармацевтам запретили обманывать пациентов

Все лекарства, которые продают в аптеках, должны содержать на этикетке подробное описание: вес, формула, лечебные свойства, дозировка и тому подобное. Соответствующее решение 8 мая принял Кабинет министров.

Правительство обязало фармацевтов подавать информацию о лекарствах в систему закупок "Прозорро". Потому что до сих пор тендеры выигрывали те поставщики, которые предлагали самую низкую цену. И обеспечивали товарами меньшего веса и количества таблеток.

- Закупки через "Прозорро" проводят за государственные деньги, - говорит 48-летняя Анна Зверха, заведующая аптекой №7 в Черкассах. - Когда разыгрывали тендер, производитель писал цену лекарств. И не указывал - какая упаковка, вес, сколько таблеток. Часто стоимость ниже, но и медикаментов меньше. Если пересчитать, то этот производитель не должен был выиграть. А так систему выровняли, закупки станут честнее и прозрачнее.

Новая система описания препаратов позволит производителям продавать свою продукцию в Европе, объясняют в правительстве. Отечественные аптеки смогут покупать за те же деньги большее количество лекарств.