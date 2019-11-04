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вторник, 05 ноября 2019 00:40

Европейские породы пять лет адаптировал под украинские условия

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- Села в горах исчезают на глазах. Овцеводство в плачевном состоянии. В Украине приблизительно 300 тысяч овец. При потенциале – 100 миллионов голов, - рассказывает председатель Ассоциации овцеводов 42-летний Василий Стефурак из села Молодятин Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Василий Стефурак разработал программу развития горных территорий Карпат на 2020-2022 годы. Ее 20 сентября утвердило правительство Украины. Планируется выделить 31 млн грн.

- Знакомые пастухи говорят, что я поставил слишком высокую цену за эту программу. В масштабах страны - это смешная сумма. Для реализации программы развития овцеводства нужен племенной питомник, стандартизированная бойня для мяса, сырная мастерская, ремесленный цех по переработке шерсти и кожи. Для начала достаточно одного на всю страну.

Василий Стефурак имеет 200 голов овец. Породу вывел сам. Для этого покупал в Украине баранов и овец и скрещивал с элитными европейскими породами. Планировал вывести овец, которые быстро размножались и были выносливы к карпатским условиям.

- Раньше породы выводили на опытной станции Прикарпатского института. Теперь этим никто не занимается. Человеку невыгодно самому завезти хорошего барана из Европы. Это стоит не меньше 140 тысяч гривен. Также его еще надо акклиматизировать к украинским условиям.

Сначала отбирал из овец романовской породы, потому что они ценны благодаря многоплодию. Затем завез породу суффолк, у которых высокие темпы прироста. Потом в стадо добавил гиссарских овец. У них жирнее мясо. Разбавил и немецкими мериноландами. Они дают мраморное, сочное мясо без специфического запаха. Затем усовершенствовал кожу и шерсть в стаде, для чего завез из-за границы мериносов.

- Пять лет ушло, чтобы адаптировать лучшие европейские породы к нашим условиям. Как делают тюнинг автомобилей для езды по бездорожью, так и я совершенствовал овец. У них тонкая кожа, мягкая шерсть и большое потомство. Они едят все и легко переносят зиму.

Чтобы получить шерсть, овец надо растить до года. А для мяса - достаточно четырех-пяти месяцев.

Овцы переносят в стойле -10°С. Не очень привередливы к еде. Им нужна трава, зерно, солома, соль.

- Если свинью надо содержать на премиксе, то овцам достаточно немного зерна. Их кишечник перерабатывает траву, которую не есть ни корова, ни лошадь. Пастбище для овец - это все то, что не можешь вспахать. Благодаря этому их кормить недорого.

В феврале подрезает копыта, чтобы были готовы на выпас. Пока скотина меньше, их легче отрезать. Весной и осенью вакцинирует овец от клещей и глистов.

- Я готов помогать овчарам знаниями, опытом и баранами. Но вот меня и даже десятка членов ассоциации овцеводов мало, чтобы сделать быстрые изменения в отрасли. Здесь нужна помощь государства, - добавляет Стефурак.

Овец скупают по 2500 гривен

- Украинцам выгодно разводить овец. Их купят турки, - рассказывает Василий Стефурак. - Там большой спрос на этих животных. На праздник Курбан-Байрам каждой семье нужно зарезать овцу. Это как печь паски на Пасху. А у них 90 миллионов человек. Достаточно выставить объявление в интернет. Клиенты из Турции все время их мониторят. Сами приедут за животными. Массово скупают по цене от 2,5 тысячи гривен.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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