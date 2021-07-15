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четверг, 15 июля 2021 16:30

Евгена Курасова и Владимира Яськива убили снайперы

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8 июля возле села Пески Ясиноватского района Донецкой области российский снайпер убил 24-летнего Евгена Курасова, сержанта 15-го мотопехотного батальона "Сумы" 58-й бригады им. Гетмана Выговского.

 

Евген родом из села Локня под Сумами. В 58-й бригаде служил по контракту с октября 2019 года, был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором. Дома остались родители, жена и 2-месячный ребенок.

9 июля по поселком Золотое Луганской наемники убили 43-летнего Владимира Яськива, солдата 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила.

 

В тот день оккупанты начали обстреливать позиции защитников Украины из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Воины дали адекватный ответ, огонь оккупантов пригасили. Обстрел закончился. Когда Владимир Яськив шел с позиции, в него попал снайпер.

Владимир Яськив родом из поселка Великие Бирки под Тернополем. 29 июля должен был праздновать 44-летие.

Автор: Руслан ГРИШКО
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