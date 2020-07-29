Электромобили "Фольксваген" будут производить в Украине

Электрические автомобили немецкой компании "Фольксваген" будут собирать на заводе "Еврокар" в селе Соломоново Ужгородского района Закарпатской области. Готовятся к началу работ.

— На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроекты, которые предоставили бы льготы на производство электромобилей. Их еще не приняли, — говорит автоэксперт 33-летний Тарас Брязгунов. — Также нужен закон о льготах на ввоз машин на электротяге и оборудования для них. Закарпатский завод производит бензиновые и дизельные "Шкоды". Его придется переоснастить для производства электрокаров. Без соответствующего оборудования им не обойтись. Поэтому самая большая задержка именно за нашим законодательным органом.

С 2025-го компания "Фольксваген" планирует производить в год по миллиону электромобилей в мире.

— Запускают в производство линейку электрических моделей "ИД", — добавляет Брязгунов. — Уже с лета в Германии создают хэтчбек "Фольксваген ИД3". Он стал первым и пока единственным электромобилем из этого семейства. Максимальный запас хода составит 550 километров. Впоследствии на соответствующей платформе построят кроссовер "Фольксваген", затем кроссовер "Шкода" и минивэн. В Украине могут изготавливать любое количество моделей.