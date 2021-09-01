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четверг, 02 сентября 2021 05:06

Экскаватор разрыл тысячелетний памятник

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Место находки мамонта в райцентре Коростень Житомирской области раскопали незаконно. Институт археологии Национальной академии наук будет обращаться в полицию.

Кости заметили накануне Дня Независимости строители. Экскаватором рыли котлован для 50-метрового флагштока. Здесь должны были поднять флаг страны. Работы оплатила семья местного предпринимателя Тищенко. Оказалось, что раскопали территорию памятника национального значения Княжеское городище. Ему тысяча лет.

- Открытие в Коростене - хорошее событие. Но одновременно начали уничтожать другую достопримечательность, - говорит ученый Житомирского областного краеведческого музея Александр Тарабукин, 54 года. - Княжеское городище стоит на государственном учете. Чтобы проводить там работы, нужны разрешительные документы и согласования Министерства культуры. Техникой разрушили культурные наслоения и повредили часть древнего памятника. За этим процессом должны следить археологи. Местная власть не реагирует на нарушения.

- Предприниматель давно хотел установить большой флаг Украины за собственные средства, - говорит Наталья Чижевская, заместитель городского головы Коростеня. - Хотел так показать патриотизм. День Независимости Украины считал удачным моментом для этого.

Большинство костей мамонта остаются в земле. Их оградили навесом, чтобы не разрушились. Эти животные вымерли более 4 тыс. лет тому назад.

Автор: Анна ОРЕЛ
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