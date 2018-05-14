Двое украинских моряков умерли на борту корабля

Двое украинских моряков умерли на борту турецкого судна "Атлантик Гармони" 7 мая. Корабль находится в африканской стране Кабо-Верде. Херсонцы 37-летний Николай Лукашов работал на нем помощником капитана, Александр Червоный, 32 года, был бортовым механиком.

Судно принадлежит турецкой компании, но рейс в Кабо-Верде осуществляло под флагом Гонконга. Перевозило топливные материалы. После смерти моряков корабль арестовали.

— Мне сообщили, что муж умер своей смертью — асфиксия из-за отека легких. Однако не понятно, почему так произошло. Наркотики или алкоголь в крови у него не обнаружили, — говорит жена одного из моряков Ольга Лукашова. — Результаты вскрытия жду до сих пор. Судовладелец не выходит на связь ни с нами, ни с компанией, которая набирала моряков.

— Мой муж был абсолютно здоровым. А на фото, которые прислали почтой из Кабо-Верде, видно, что харкал кровью. О смерти Александра узнала от посторонних людей, — добавляет жена второго моряка Екатерина Червоная.

— Есть версия, что это могло быть убийство. Возможно, ребята стали свидетелями противозаконных действий, связанных с контрабандой, — говорит лидер Социалистической партии Илья Кива, 40 лет.

Тела украинцев — в морге города Праи, столицы Кабо-Верде. Туда приехал посол Украины в Сенегале Александр Овчаров.