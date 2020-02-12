Два украинца заразились коронавирусом

25 украинцев находятся на двухнедельном карантине на круизном корабле "Даймонд Принцесс" возле Японии. На борту зафиксировали вспышку коронавируса. Инфицированы 135 пассажиров, двое из них украинцы. Больных перевезли в японские больницы.

Пассажиры могут передвигаться по судну в масках и перчатках. Еду им доставляют в каюты. Паники нет. Все украинцы на судне — члены экипажа.

— Когда вернутся, установим за ними медико-санитарное наблюдение. Дата прекращения карантина еще не определена. Зависит от того, насколько быстро будут протестированы все пассажиры, — говорит Игорь Кузин из Центра общественного здоровья.

На борту около 3,7 тыс. человек. Лайнер 20 января вышел из порта японского города Йокогама и поплыл по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. 3 февраля вернулся обратно. Несколько пассажиров уже были больны. Вероятнее всего заразились от 80-летнего мужчины из Гонконга, который был на лайнере с 20 по 25 января, по версии японских властей.

В ближайшее время из Китая должны эвакуировать 80 украинцев. Дома должны пройти двухнедельный карантин, тест на коронавирус.

В Китае продолжаются профилактические мероприятия: дважды в день дезинфицируют города. По улицам летают дроны, которые измеряют температуру людей. Власть выделила 245 млрд грн на диагностику и лечение инфекции.

По состоянию на 12 февраля в мире 45183 больных коронавирусом. 1116 человек умерли.