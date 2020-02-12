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четверг, 13 февраля 2020 00:51

Два украинца заразились коронавирусом

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25 украинцев находятся на двухнедельном карантине на круизном корабле "Даймонд Принцесс" возле Японии. На борту зафиксировали вспышку коронавируса. Инфицированы 135 пассажиров, двое из них украинцы. Больных перевезли в японские больницы.

Пассажиры могут передвигаться по судну в масках и перчатках. Еду им доставляют в каюты. Паники нет. Все украинцы на судне — члены экипажа.

— Когда вернутся, установим за ними медико-санитарное наблюдение. Дата прекращения карантина еще не определена. Зависит от того, насколько быстро будут протестированы все пассажиры, — говорит Игорь Кузин из Центра общественного здоровья.

На борту около 3,7 тыс. человек. Лайнер 20 января вышел из порта японского города Йокогама и поплыл по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. 3 февраля вернулся обратно. Несколько пассажиров уже были больны. Вероятнее всего заразились от 80-летнего мужчины из Гонконга, который был на лайнере с 20 по 25 января, по версии японских властей.

В ближайшее время из Китая должны эвакуировать 80 украинцев. Дома должны пройти двухнедельный карантин, тест на коронавирус.

В Китае продолжаются профилактические мероприятия: дважды в день дезинфицируют города. По улицам летают дроны, которые измеряют температуру людей. Власть выделила 245 млрд грн на диагностику и лечение инфекции.

По состоянию на 12 февраля в мире 45183 больных коронавирусом. 1116 человек умерли.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
13
февраля

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