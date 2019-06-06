Дороги в Украине будут более узкими

На автодорогах Украины I категории - с тремя и более полосами движения в одном направлении - уменьшат ширину крайнего левого ряда. Станет шириной 3,5 м вместо прежних 3,75 м. В то же время ширину полосы для остановок увеличат с 2,5 м до 3 м.

Это сделают согласно новым государственным нормам проектирования дорог общего пользования, которые разработало Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

- Сужение ширины полос - удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы, - говорит 47-летний Лев Парцхаладзе, заместитель министра регионального развития. - Это позволит минимизировать превышение скорости на дорогах, сделает водителей внимательнее. Ширина полосы для остановки в 2,5 метра опасна и вызывает дополнительные аварии. Особенно это актуально для грузовиков, которые не могут безопасно стоять на такой узкой дороге.

Норма вступает в силу с сентября 2019 года и является обязательной при новом строительстве скоростных дорог.

- Это очередная трата из госбюджета. Построят пару сотен километров дорог, и на том все закончится, - говорит 43-летний Вячеслав Коновалов из общественной организации "Евро-Патруль". - В результате будет хорошая картинка, но большинство автомобилистов изменений не почувствуют. Лучше бы эти деньги направили на строительство хороших дорог. Громкие презентации делают многие, недавно говорили о современных отбойниках, снижающих аварийность. Оказалось, что их поставили только вдоль нескольких километров. Так будет и на этот раз.