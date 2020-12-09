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четверг, 10 декабря 2020 07:36

Дома должны быть лекарства первой необходимости

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- Крупы, муку, сахар закупаем на полтора месяца. Откладываем деньги. Не известно, что будет с работой на время локдауна, — рассказывает столичный дизайнер интерьеров 38-летний Виктор Тимощук.

За этот год его дважды отправляли в отпуск за свой счет.

— Из-за карантина владелец фирмы некоторое время не платил. То же было у жены. За два месяца набрались долгов на 60 тысяч гривен. Поэтому берусь за всякие подработки.

Елена Севащук, 31 год, с семьей из-за вероятного жесткого карантина съезжает с арендованной квартиры в Киеве.

— Я в декрете, муж — программист, полгода работает из дома. Решили вернуться к родителям в Умань на Черкасщине. За сэкономленные деньги в январе купим страховые полисы на случай заболевания коронавирусом, — говорит Севащук. - Оформили по кредитке — на всякий случай. Боимся, чтобы муж не потерял доход.

- Предыдущий локдаун научил, что дома должны быть лекарства первой необходимости и деньги, — говорит управляющая студии комфортного белья "Брабрабрабра" Яна Мариняка.

Автор: Дарья ГЕРГЕЛЬ, Владимир МУКАН
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