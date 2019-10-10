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пятница, 11 октября 2019 00:40

Дом судей подожгли среди ночи

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В селе Малокаховка Каховского района Херсонской области подожгли дом судей Ирины и Сергея Пилипенко около трех ночи 8 октября. Работают в Чаплынском районном и Новокаховском городском судах соответственно.

- Неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью во двор и окно дома, - говорит Богдан Монич, глава Совета судей Украины. - Ирина Пилипенко связывает поджог с работой. Раньше неоднократно получала угрозы из-за дел, которые рассматривала.

Спасателям понадобилось почти 2 часа, чтобы потушить пламя. Хозяева не пострадали.

- Огонь повредил перекрытие крыши и потолок, - говорит руководитель Каховского отдела полиции Алексей Войчек. - На месте нашли бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества.

Поджигателей ищут. Их могут посадить на 15 лет.

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