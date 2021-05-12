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четверг, 13 мая 2021 00:25

Дом сносят за счет жителей

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Российские оккупанты сносят 15-этажный жилой дом в поселке Парковое Ялтинского района. Им понравилась земля у моря, которую занимает жилой комплекс.

Дома на 638 квартир в Парковом начали возводить в 2004-м. Занимает площадь 6 га. Люди инвестировали деньги в квартиры, потому что расположены недалеко моря. В 2009 году комплекс ввели в эксплуатацию, покупатели получили все необходимые разрешения и заключения. В квартиры заехали первые жители.

- Все жили без проблем, - рассказывает Наталья из комплекса. - В 2014-ом переоформили квартиры в соответствии с российским законодательством.

В начале 2020 оккупационная администрация Ялты пожаловалась в так называемый суд, требовала снести многоэтажку. Мол, стоит слишком близко к морю.

- Нас упрекали, что мы нарушили законы и возвели самострой, - продолжает Наталья. - Российский суд объявил приговор за нарушение украинских норм строительства. Жили в доме 15 лет и вдруг стали вне закона.

17 февраля 2021 года суд оккупантов принял решение снести дом, жителей выселить и взыскать с них деньги за демонтаж.

- На следующий день пришли рабочие, сорвали обшивку дома, разбили двери, вынесли всю технику. Все куда-то вывезли. Мы ничего не успели спасти.

Обиженным жителям пообещали выдать по 70 тыс. руб. за 1 кв. м. Это - 26 тыс. грн, менее 25% того, что люди вложили в строительство.

Автор: Анна ДЕРЕВЯНКО
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