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вторник, 29 октября 2019 06:20

Должники алиментов будут собирать листья

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В Днипре с 1 ноября неплательщиков алиментов отправят на общественные работы. Так решили депутаты горсовета.

— Это касается тех, кто полгода добровольно не хочет платить алименты. Мы готовы предложить им место работы. Весь инвентарь предоставим. Будут убирать парк. Работы — тьма. Актуально собирать опавшие листья. Потом выпадет снег, — говорит главный бухгалтер парка культуры и отдыха "Приднепровский" 40-летняя Ольга Тимченко.

Деньги на зарплату выделят из городского бюджета. Работать будут не более 8 часов. ежедневно в коммунальных предприятиях. Размер будет зависеть от качества уборки и количества времени.

— Они должны отработать от 120 до 360 часов. Деньги им выдавать не будут, а будут сразу перечислять на счет, который предоставят из управления труда и социальной защиты. Таким образом женщины получат помощь детям, — добавляет Тимченко.

В списке злостных неплательщиков алиментов уже 45 мужчин и одна женщина.

С 1 июля по Украине выросла сумма прожиточного минимума. Соответственно размер алиментов увеличился. До 6 лет минимальный размер составляет 849. До 18 лет — 1059 грн. Максимальный размер алиментов до 6 лет — 16 990 грн, а до 18 лет — 21 180 грн.

Автор: Татьяна САРАХАН
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