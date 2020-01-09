Доллар подорожал на праздники

Национальный банк на праздники с 28 декабря по 7 января установил курс доллара 23,68 грн. Это на 39 коп. больше, чем раньше. В обменниках курс вырос на гривну.

26 декабря регулятор выкупил на межбанке $700 млн — рекордную сумму за последние 12 лет.

— Обменники подняли курс доллара, чтобы заработать на ажиотаже. Однако возврата к самым низким показателям декабря 2019-го не будет. На рынке недостаточно валюты, — объясняет экономист Ярослав Жалило, 46 лет. — Нацбанк регулярно покупает ее на межбанке. За счет этих денег пополняет золотовалютные резервы. В конце 2019-го удалось выкупить рекордную сумму из-за большого предложения на рынке. Речь идет о долларах, зашедших в страну после завершения контрактов, и деньгах трудовых мигрантов, приехавших на праздники домой. В Украине курс валют формирует рынок. Нацбанк может только сглаживать чрезмерное укрепление или обесценивание гривны.

— В прошлом году гривна стала едва ли не единственной валютой в мире, которая окрепла относительно доллара. Из-за этого потеряли наш бюджет и экспортеры, — говорит финансовый аналитик 38-летний Алексей Лупоносов. - Сейчас на курс влияет лишь спекулятивный капитал. Иностранцы завозят валюту в страну, меняют ее на гривны. Покупают государственные облигации. Украина сделала заимствования на несколько лет вперед. Когда иностранцы начнут продавать долговые бумаги, доллар стремительно подорожает. Поэтому в долгосрочной перспективе курс "американца" вырастет. В январе 2020-го значительных колебаний не будет.