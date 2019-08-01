Доллар подешевел до 25 гривен

В четверг Нацбанк установил самый низкий курс доллара с начала года — 25,02 грн. В обменниках американскую валюту скупают по 24,80 грн, продают по 25-25,10.

— В июле сильно вырос спрос на гривню. Иностранцы продают валюту и скупают облигации внутреннего займа, которые выпускает Министерство финансов. Это сейчас основной фактор, который влияет на укрепление нашей национальной валюты, — говорит аналитик Максим Пархоменко, 24 года.

— За три недели июля Нацбанк продал на рынке гривни на 760 миллионов долларов, — продолжает Максим Пархоменко. — Еще приблизительно неделю американская валюта будет дешеветь. Предельной отметки нет. Все будет зависеть от действий Нацбанка.

В Минфине раскритиковали НБУ за чрезмерное укрепление гривни. Потому что из-за этого уменьшаются доходы государственного бюджета. Считают, что регулятор должен активнее скупать лишнюю наличность на рынке и не допускать значительного снижения курса.

В прошлом году в конце июля доллар стоил 26,65 грн. В первые дни августа подорожал до 27. Самый высокий курс с начала 2019-го зафиксировали 11 января — 28,27 грн.