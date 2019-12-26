Доллар может стремительно подорожать

С начала года доллар подешевел больше чем на 4 грн. На 1 января 2019-го официальный курс Нацбанка составлял 27,68 грн. К 18 декабря валюта подешевела до 23,46 грн. Это самый низкий курс с января 2016-го.

Активно валюта начала падать в цене в сентябре. Хотя в Госбюджете до конца года ее курс прогнозировали на уровне 29,4 грн. В бюджет-2020 заложили доллар по 27 грн.

- Гривна укрепляется благодаря хорошему урожаю и высоким мировым ценам на аграрную продукцию. Иностранные инвесторы активно покупают облигации внутреннего государственного займа. Для этого завозят в страну валюту и обменивают на гривны, - говорит аналитик 46-летний Вадим Иосуб. - Укрепление национальной валюты означает рост зарплат в валютном эквиваленте, меньшие затраты из бюджета для обслуживания внутреннего долга, замедление инфляции.

Курс зависит от спроса и предложения на рынке. Удешевление доллара связано с объемами импорта и экспорта украинской продукции, ценами на мировых рынках, денежными переводами от работников. Есть риск, что доллар с начала 2020-го стремительно подорожает. Это произойдет, если иностранцы будут массово продавать украинские облигации, а за вырученные деньги покупать валюту. Но для этого должны быть причины. Например, мировой финансовый кризис. Или отказ Украины от рыночных реформ и возвращение к административным ограничениям.