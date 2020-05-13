Доллар может подешеветь

С начала года украинцы больше покупали наличную валюту, чем продавали. Ситуация изменилась в апреле - спрос на доллары упал. Люди продали на $50,9 млн больше, чем купили, сообщили в Нацбанке.

— Курс валют определяется спросом и предложением. Они зависят от экономических процессов в стране, — говорит экономист 49-летний Ярослав Жалило. — Спекулятивные факторы сейчас мало работают. Иностранцы, которые хотели продать украинские облигации внутреннего государственного займа, уже сделали это. Остальные убедились, что платежеспособность Украины остается стабильной. Решили остаться на рынке ценных бумаг и не выходить из инвестиций.

Спекуляции перестали работать и на наличном рынке. У людей нет достаточно денег, чтобы покупать доллары. Наоборот, начали сбывать часть валютных запасов, чтобы продержаться на карантине.

Если говорить глобально, то спрос на импортные товары упал. Подешевели нефтепродукты. Соответственно валюты на импорт нужно меньше. Экспортеры продолжают поставлять продукцию за границу. Такое временное и локальное равновесие на украинском рынке ведет к стабилизации курса валют. Если экономическая деятельность начнет активизироваться, курс может просесть еще. Речь идет о росте спроса на импортные товары, запуске инвестиционных процессов.

Доллар может вырасти, если Украина, например, не получит помощи от Международного валютного фонда. Начнутся разговоры о дефолте, инвесторы захотят выйти из украинских ценных бумаг. Обвал курса возможен больше, чем на 1 гривну. Правда колебания в пределах 10 процентов не являются катастрофой для экономики страны.