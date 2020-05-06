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четверг, 07 мая 2020 07:10

Документы в университеты разрешили подавать по почте

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Абитуриентам позволят дистанционно подавать документы для зачисления в вузы на платное обучение. Сканированные бумаги будут отправлять на электронные почты университетов.

— Кто претендует на бюджетные места — будут подавать заявления лично. Приходить в вузы по одному в назначенное время, - говорит заместитель министра образования и науки 31-летний Егор Стадный. — Хотим также продлить сроки приема заявлений, чтобы избежать чрезмерного передвижения абитуриентов.

Если карантин завершится к лету, внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля. Вступительная кампания начнется 1 августа. В случае продления ограничений — ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вузы будут принимать документы с 25 сентября.

С нового учебного года в Украине планируют ввести изучение финансовой грамотности. Сейчас это факультативный предмет.

Автор: Соломия ЦУРА
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Дата
07
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