Документы в университеты разрешили подавать по почте

Абитуриентам позволят дистанционно подавать документы для зачисления в вузы на платное обучение. Сканированные бумаги будут отправлять на электронные почты университетов.

— Кто претендует на бюджетные места — будут подавать заявления лично. Приходить в вузы по одному в назначенное время, - говорит заместитель министра образования и науки 31-летний Егор Стадный. — Хотим также продлить сроки приема заявлений, чтобы избежать чрезмерного передвижения абитуриентов.

Если карантин завершится к лету, внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля. Вступительная кампания начнется 1 августа. В случае продления ограничений — ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вузы будут принимать документы с 25 сентября.

С нового учебного года в Украине планируют ввести изучение финансовой грамотности. Сейчас это факультативный предмет.