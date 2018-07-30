Доброволец поджег себя возле Министерства обороны

В Киеве возле Министерства обороны поджег себя бывший военнослужащий 36-летний Сергей Ульянов 26 июля. Облился легковоспламеняющейся жидкостью и использовал зажигалку. Так протестовал против увольнения его из рядов Вооруженных сил Украины.

В течение последних двух лет судится за признание равных прав добровольцев с участниками боевых действий.

— Длительное время добровольцы не могли пообщаться с представителями Минобороны. В прошлом году даже голодали под его стенами, — говорит Ульянов перед акцией протеста. — Закончилось тем, что ребят отправили на военно-врачебную комиссию в госпиталь. Там всех списали по старым болячкам и контузиям. Я остался в подвешенном состоянии. Не могу стать на военный учет, дальше жить, нормально работать и развиваться. Моего боевого побратима вообще уволили без его ведома, он также не получил никаких документов.

Мужчину спасли прохожие. Залили пеной из огнетушителей. Ожогов не получил.

Сергей Ульянов пошел добровольцем на Донбасс в 2014-м. Служил в комендантском взводе 73-го морского центра спецопераций. 8 сентября 2017 года уволен из ВСУ.

— Через суд он пытается решить вопрос относительно выплаты денежных компенсаций. Это около 120 тысяч гривен — за ту часть службы, которую он отсутствовал в военной части, — объясняет генерал-лейтенант ВСУ Игорь Лунев, 56 лет. — Сейчас длится судебный процесс по его третьему иску. Два предыдущих Ульянов проиграл, на третье заседание не явился. Можем предполагать, что его акция — попытка повлиять на решение суда.