Добровольцы сдали вооружение

10 т оружия и боеприпасов отдали национальной полиции три добровольческие подразделения — батальоны им. Шейха Мансура и "ОУН" и 8-й отряд Украинской добровольческой армии. Они полностью вышли из зоны операции Объединенных сил.

Передачу официально фиксировали на протокол. Добровольцы отдали ручные противотанковые комплексы, минометы и мины к ним. Также ручное оружие и ящики патронов к автоматам и пулеметам.

Отряды УДА вышли с передовой в октябре 2018-го. Остались только тыловые базы в Авдеевке и Мариуполе.

— Мы отдавали стране свои жизнь и здоровье, теперь отдаем оружие, — говорит Андрей Червень, командир 8-го отряда УДА. — Добровольцы не нужны государству на этой войне. Но если начнется опять горячая фаза конфликта, чиновники сами будут бегать за нами.

Часть добровольцев уже заключила контракты с Вооруженными силами. Другие перешли на работу с подразделениями территориальной обороны.