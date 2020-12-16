До Авдеевки пустили поезд из Киева

13 декабря в город Авдеевка Донецкой области отправился пассажирский поезд "Маяк" №135/136. До прифронтового города продолжили маршрут рейса Киев—Покровск. Линия разграничения проходит по окраине Авдеевки.

Поезд состоит из плацкартных и купейных вагонов. Курсирует ежедневно из столицы до Авдеевки и обратно, будет останавливаться на 15 станциях. Из Киева отправляется в 19:19, прибывает в Авдеевку в 09:10. Оттуда отправляется в 21:15, прибывает в столицу в 11:04. Цена билета в плацкарте — 203 грн, купе — 426 грн.

В Авдеевке живут более 30 тыс. человек. Последний раз поезда заезжали туда весной 2014 года, когда еще ходили в Донецк. Город расположен в 13 км от областного центра. С началом боевых действий из транспорта остались только электрички, которые курсируют до соседнего Покровска и станции Чаплино.