Дмитрию Свичинскому нужен укол за 65 миллионов гривен

5-месячному Дмитрию Свичинскому из Одессы нужны лекарства "Золгенсма". Ампула стоит почти 65 млн грн. Это один из самых дорогих препаратов в мире.

У мальчика спинальная мышечная атрофия первой степени. Заболевание поражает все мышцы. Без лечения не доживет до двух лет.

- Дима родился здоровым, но с маленьким весом, - рассказывает отец 34-летний Виталий Свичинский. - Первые два месяца за сыном наблюдали педиатры. Развивался хорошо. А еще через месяц-полтора не мог пошевелить ни руками, ни ногами, ни головой. Генетическая экспертиза подтвердила диагноз.

Врачи прописали три препарата. "Золгенсму" надо ввести один раз. Фактически полностью вылечит. Другие надо пить всю жизнь.

Волонтеры собрали около 40% средств. Полная сумма необходима до лета.

Оксана КНЯЖИК

Реквизиты для помощи:

Приватбанк Свичинский Мария (мать) 5168 7451 0303 4838

Приватбанк Свичинский Виталий (отец) - 5168 7450 2036 8665