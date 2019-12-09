Дмитрия Темного убили обломки мины

7 декабря вследствие враждебного минометного обстрела на Донбассе погиб 28-летний Дмитрий Темный. Младший сержант служил в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев.

Темный родом из села Малый Бузуков, жил в селе Хацки на Черкасщине.

"Невосполнимая утрата для каждого из нас. Низко склоняем головы в печали!" - написали на странице бригады в "Фейсбуке".

Дома у Дмитрия остались родители, жена и 3-летняя дочь.

В тот же день двое бойцов получили ранения и один - боевую травму. "Черные запорожцы" держат оборону вблизи райцентра Попасная Луганской области.

Дмитрий Темный - третья боевая потеря Объединенных сил в декабре. 1 декабря на неизвестном взрывном устройстве подорвались бойцы спецподразделения "Альфа" Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев.