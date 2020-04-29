Дмитрия Луганцева выгнали из села

Дмитрия Луганцева выгнали жители села Выбли Куликовского района на Черниговщине. Испугались, что заразит коронавирусом. Он вернулся из Германии и самоизолировался на две недели в доме, оставшемся от родственников.

Крестьяне устроили скандал под домом. Заперли колонки, чтобы не мог брать воду.

- Люди поступили непорядочно, - говорит голова села Анатолий Ревко, 47 лет. — Требовали, чтобы сельская власть и полиция поспособствовали, чтобы Дмитрий здесь не оставался. Это неправильно. Но побоялись, что толпа устроит самосуд. Решили, что уедет. Забрал к себе тесть.

В начале апреля в селе Ракулово Балтского района Одесской области местные пытались прогнать 27-летнего мужчину, который вернулся с заработков в Чехии. Устроили митинг. Разошлись, когда приехала полиция.

Романа Плотника из Хмельницкого выгоняли жители села Куманов Городокского района на Львовщине. С другом отбывал 14-дневную изоляцию в родительском доме после возвращения из Польши. Местные настаивали на выселении, потому что мужчины не имеют прописки в селе.

- На третий день наведался сельский голова с полицией. Угрожали протоколами, потому что кто-то сказал, что мы ходили за хлебом. Это неправда. Еды у нас хватало на месяц, — говорит Роман.

Люди, подвергшиеся подобным нападениям, должны обращаться в полицию.

— Это можно расценивать как хулиганство или причинение телесных повреждений легкой или средней тяжести, если бы их нанесли, — говорит юрист Антон Зубков, 44 года. — У нас действует неприкосновенность жилья. Никто не имеет права трогать человека в его доме. Можно требовать денежную компенсацию. Юристы оценят материальное возмещение, если разбили окно или сломали забор.

За соблюдением обсервации следят работники правоохранительных органов и местная власть. Есть мобильное приложение "Дій вдома". В течение двух недель лицо на изоляции будет получать уведомления и в ответ должно прислать свое фото. Программа определит место пребывания. За нарушения изоляции предусмотрен штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн.а