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вторник, 23 июля 2019 07:50

Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
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15 июля недалеко от Авдеевки Донецкой области погиб старший солдат 31-летний Дмитрий Лисовол из 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В него попал российский снайпер. Врачи и парамедики 5 часов пытались его спасти.

- Впервые мы с Димой встретились в учебном центре "Десна". Я как раз искала ребят в наше подразделение, - говорит 38-летняя Лада Введенская из батальона "Айдар". - Он хотел к нам. Но в бумагах что-то перепутали, попал в 92-ю бригаду. В следующий раз увиделись в 2017 году в Марьинке. Издалека было слышно, что Дима стоит в наряде. Всегда шутил, своим смехом заставлял улыбаться даже самых серьезных. Один из тех, которых называют лучшими солдатами.

Дмитрий родом из поселка Ракитное Киевской области. У него остались родители, две сестры, невеста, сын и дочь.

18 июля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб снайпер 28-летний Богдан Бигус из 8-го полка спецназа. С побратимом зацепились за растяжку. Богдан погиб, собрат - в тяжелом состоянии.

- Пока не можем рассказать о месте происшествия и подробности, - говорит Виталий Могила из полка. - Богдан был сложившимся бойцом, это для нас невосполнимая потеря.

Богдан Бигус родом из Хмельницкого. На войну ушел в 2014-м добровольцем в составе батальона Нацгвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Впоследствии подписал контракт с ВСУ. У него остались мать, жена и двое детей.

В полночь 21 июля на Донбассе началось бессрочное хлебное перемирие. Об этом договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. В тот же день российские снайперы убили 30-летнего Романа Джерелейко и 33-летнего Александра Бардалима из 24-й механизированной бригады им. Короля Данила.

- Первым попали в Романа. Саша помогал его эвакуировать, но снайпер попал и в него. Саша умер за минуту на руках командира роты, - говорят в бригаде.

Другие бойцы эвакуировали тяжелораненого Джерелейко. Он умер в больнице города Курахово Донецкой области.

21 июля вблизи Счастье в Донецкой области на взрывчатке подорвались солдаты 25-й десантно-штурмовой бригады: 22-летний Семен Румыгин и 19-летний Никита Скитченко. Погибли оба.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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