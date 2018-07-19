Девушка наняла двойников для сдачи ВНО

В Харькове абитуриентка пыталась сдать внешнее независимое оценивание во время дополнительной сессии, отправив на тестирование двойников. На каждый экзамен отправляла похожую на себя девушку.

— Наняла несколько выпускниц местной школы. Подобрала по внешнему подобию, "заштукатурились" и вперед, — рассказывает директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, 69 лет.

— Одна девушка-двойник сдала первый экзамен. Другую подставную абитуриентку распознали на экзамене по истории Украины во время технологического перерыва. Тогда дополнительно проверяют участников внешнего независимого оценивания на основании поданных ими документов. У наблюдателей возникли подозрения относительно этой девушки. Догадки подтвердились.

Украинский центр оценивания качества образования аннулировал результаты работ абитуриентки. Об инциденте также сообщили в правоохранительные органы.