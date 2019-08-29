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пятница, 30 августа 2019 05:56

Дария Бражник подняла 335 килограммов

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22-летняя Дария Бражник из села Семяновка под Полтавой стала чемпионкой мира среди юниоров по пауэрлифтингу — силовому троеборью. 26 августа в канадском городе Реджайна подняла в целом 335 кг груза. Сама весит 43 кг.

— Волновалась, потому что хотела выполнить норматив мастера спорта международного класса. И перевыполнила его, — говорит Дария Бражник. — Чемпионат ответственный. Не имела права на ошибку, трудно было собраться. Я присела с 135-килограммовой штангой — получила золотую медаль. Первое место взяла и за жим, лежа — выжала 80-килограммовую штангу. На тягу взяла 120 килограммов, имею за это бронзу.

Общий вес 335 кг стал рекордом Украины.

Дария Бражник тренируется с 5 лет.

— По шесть раз в неделю, — добавляет. — Трудно, но я привыкла. Благодарна тренеру Оксане Гордиенко, родителям, парню и друзьям за поддержку.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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